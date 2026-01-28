Iran Trump | Pronti a intervenire rapidamente

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo. Donald Trump avverte Teheran di essere pronto a intervenire rapidamente, come già fatto in Venezuela. Il presidente americano scrive sui social che ha una “imponente armata” pronta all’azione. La situazione resta calda, mentre le parole di Trump alzano i livelli di allarme tra le due nazioni.

Continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano Donald Trump che sul proprio social Truth avverte Teheran di “ un’imponente armata ” pronta a intervenire come già successo in Venezuela. Tutti gli aggiornamenti sulla crescente tensione tra Washington e Teheran Inizio diretta: 280126 13:50 Fine diretta: 280126 23:30 13:55 280126 Trump: "Teheran negozi accordo o prossimo attacco sarà molto peggiore" “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici.

In Iran, proteste si diffondono in più di 100 città, con manifestanti che esprimono insoddisfazione verso il regime degli ayatollah.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Argomenti discussi: L’armata Usa attorno all’Iran, Trump chiede di studiare mosse decisive; Iran, media: almeno 16mila morti. Verso il parziale ritorno di internet nel Paese; Iran, Trump avverte: Grande flotta di navi Usa in viaggio verso quella direzione; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici.

