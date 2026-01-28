Iran Trump | Pronti a intervenire rapidamente
La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo. Donald Trump avverte Teheran di essere pronto a intervenire rapidamente, come già fatto in Venezuela. Il presidente americano scrive sui social che ha una “imponente armata” pronta all’azione. La situazione resta calda, mentre le parole di Trump alzano i livelli di allarme tra le due nazioni.
Continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano Donald Trump che sul proprio social Truth avverte Teheran di “ un’imponente armata ” pronta a intervenire come già successo in Venezuela. Tutti gli aggiornamenti sulla crescente tensione tra Washington e Teheran Inizio diretta: 280126 13:50 Fine diretta: 280126 23:30 13:55 280126 Trump: "Teheran negozi accordo o prossimo attacco sarà molto peggiore" “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici.
In Iran, proteste si diffondono in più di 100 città, con manifestanti che esprimono insoddisfazione verso il regime degli ayatollah.
