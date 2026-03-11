Maxxine Dupri ammette | Non credevo avrei mai vinto un titolo singolo in WWE

Da zonawrestling.net 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxxine Dupri ha recentemente dichiarato di non aver mai pensato di vincere un titolo singolo in WWE. Nel corso dell’ultimo anno, la sua figura è evoluta e ha assunto un ruolo più centrale. In passato, è stata spesso relegata a figure di supporto nelle storyline, ma ora si trova a un punto diverso della sua carriera.

Maxxine Dupri è cresciuta molto nell’ultimo anno. In passato è stata spesso relegata a un ruolo secondario, contribuendo come personaggio di supporto nelle varie storyline. Ma l’anno scorso le cose hanno finalmente iniziato a cambiare, quando la WWE ha cominciato a darle più spazio sotto i riflettori. Parlando in una recente puntata del podcast  Impaulsive  di  Logan Paul,  Maxxine Dupri  ha confessato che non avrebbe mai immaginato di vincere un titolo singolo in WWE. Maxxine ha spiegato che, considerando quanto sia ricco di talento il roster femminile della  WWE, avere l’opportunità di regnare come  Intercontinental Champion  significa tantissimo per lei: “Non ho mai pensato che avrei avuto un titolo singolo in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

maxxine dupri160ammette non credevo avrei mai vinto un titolo singolo in160wwe
© Zonawrestling.net - Maxxine Dupri ammette: “Non credevo avrei mai vinto un titolo singolo in WWE”

Articoli correlati

WWE: Natalya tradisce Maxxine Dupri e le costa il titolo a RawNatalya ha voltato le spalle alla sua allieva Maxxine Dupri durante Raw, costringendola a perdere il match titolato contro Becky Lynch e attaccandola...

WWE: Già finito il sogno di Maxxine Dupri, Becky Lynch riconquista il titolo a RawBecky Lynch è la nuova WWE Women’s Intercontinental Champion dopo aver sconfitto Maxxine Dupri nell’episodio di Raw andato in onda nella notte dal...

Digita per trovare news e video correlati.