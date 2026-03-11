Maxxine Dupri ha recentemente dichiarato di non aver mai pensato di vincere un titolo singolo in WWE. Nel corso dell’ultimo anno, la sua figura è evoluta e ha assunto un ruolo più centrale. In passato, è stata spesso relegata a figure di supporto nelle storyline, ma ora si trova a un punto diverso della sua carriera.

Maxxine Dupri è cresciuta molto nell’ultimo anno. In passato è stata spesso relegata a un ruolo secondario, contribuendo come personaggio di supporto nelle varie storyline. Ma l’anno scorso le cose hanno finalmente iniziato a cambiare, quando la WWE ha cominciato a darle più spazio sotto i riflettori. Parlando in una recente puntata del podcast Impaulsive di Logan Paul, Maxxine Dupri ha confessato che non avrebbe mai immaginato di vincere un titolo singolo in WWE. Maxxine ha spiegato che, considerando quanto sia ricco di talento il roster femminile della WWE, avere l’opportunità di regnare come Intercontinental Champion significa tantissimo per lei: “Non ho mai pensato che avrei avuto un titolo singolo in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Maxxine Dupri ammette: “Non credevo avrei mai vinto un titolo singolo in WWE”

Articoli correlati

WWE: Natalya tradisce Maxxine Dupri e le costa il titolo a RawNatalya ha voltato le spalle alla sua allieva Maxxine Dupri durante Raw, costringendola a perdere il match titolato contro Becky Lynch e attaccandola...

WWE: Già finito il sogno di Maxxine Dupri, Becky Lynch riconquista il titolo a RawBecky Lynch è la nuova WWE Women’s Intercontinental Champion dopo aver sconfitto Maxxine Dupri nell’episodio di Raw andato in onda nella notte dal...