Trump in picchiata | crolla il consenso e trema il movimento MAGA

Il sostegno pubblico nei confronti del leader repubblicano sta diminuendo rapidamente, con il consenso alla Casa Bianca che si riduce in modo evidente. La discussione a livello nazionale si concentra ora sulla salute mentale del politico e sui possibili effetti di questa situazione sul movimento MAGA, evidenziando una fase di forte instabilità politica e sociale.

Il consenso attorno alla Casa Bianca sta subendo una contrazione violenta e improvvisa, mentre il dibattito pubblico americano si sposta drasticamente sulla stabilità psicologica del leader repubblicano. Un recente rilevamento d’opinione evidenzia come Donald Trump sia scivolato verso i livelli minimi di approvazione registrati durante questo secondo mandato, in un momento in cui le sue recenti divergenze con il Vaticano, la NATO e la gestione del conflitto in Iran hanno creato una frattura profonda con l’elettorato. Le statistiche delineano un quadro di forte erosione del potere decisionale di Trump. Attualmente, solo il 36% della popolazione statunitense sostiene l’operato del Presidente, un dato che segna un crollo rispetto ai livelli del mese scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump in picchiata: crolla il consenso e trema il movimento MAGA Notizie correlate Trump invita il movimento Maga a boicottare i concerti di SpringsteenContinua il braccio di ferro tra Donald Trump e Bruce Springsteen: l’ultima mossa è del tycoon volta a mettere i bastoni tra le ruote al Boss. Trump spacca il movimento MAGA: attacchi feroci ai suoi influencerIl clima all’interno del movimento MAGA si è trasformato in un campo di battaglia verbale senza precedenti, con Donald Trump che ha lanciato una... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il surplus commerciale UE crolla del 60% con le esportazioni verso gli USA in picchiata a febbraio. Tregua in Medio Oriente: Trump sospende l'attacco all'Iran. Petrolio in picchiata fino al 18%, crolla anche il gasLe prossime due settimane saranno decisive. Come riportato da Axios, il cessate il fuoco diventerà effettivamente operativo non appena l'Iran garantirà il transito sicuro nello Stretto di Hormuz ... gazzettadelsud.it Prezzo petrolio oggi in picchiata dopo l'annuncio di Trump sulla tregua Iran - Usa, mai così basso da 6 anniL'annuncio di Donald Trump della tregua di 14 giorni tra Usa e Iran fa crollare il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari al barile. Quotazioni e future ... virgilio.it