Trump spacca il movimento MAGA | attacchi feroci ai suoi influencer

All’interno del movimento MAGA si è verificato un acceso confronto tra Donald Trump e alcuni dei suoi più noti sostenitori. Il ex presidente ha rivolto attacchi personali contro influencer e figure di spicco associate alla sua base politica, scatenando tensioni che dividono i membri del movimento. La situazione evidenzia un clima di scontro interno che coinvolge diversi esponenti e accentua le divergenze tra le varie fazioni.

Il clima all’interno del movimento MAGA si è trasformato in un campo di battaglia verbale senza precedenti, con Donald Trump che ha lanciato una serie di attacchi personali contro alcuni dei suoi più noti sostenitori. La scintilla del conflitto è scoppiata a seguito delle divergenze sulla strategia militare adottata contro l’Iran, portando il presidente a prendere le distanze da figure chiave della comunicazione conservatrice. L’escalation è esplosa attraverso un lungo comunicato pubblicato sul social network Truth, dove il leader repubblicano ha espresso una ferma opposizione alle posizioni di Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump spacca il movimento MAGA: attacchi feroci ai suoi influencer Trump invita il movimento Maga a boicottare i concerti di SpringsteenContinua il braccio di ferro tra Donald Trump e Bruce Springsteen: l’ultima mossa è del tycoon volta a mettere i bastoni tra le ruote al Boss. Leggi anche: Tucker Carlson, l’incendiario che spacca il mondo Maga: dall’odio nascosto per Trump alle accuse di antisemitismo Si parla di: Repubblicani Usa, Trump resta forte ma il fronte si spacca; Trump sempre più solo, la guerra spacca il fronte interno Usa.