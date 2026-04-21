Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran finirà per negoziare, ma ha anche avvertito che, in assenza di un accordo, il paese dovrà affrontare problemi mai visti in precedenza. Le sue parole sono state pronunciate durante una dichiarazione pubblica, senza specificare ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui tempi. La posizione americana si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi riguardo alle politiche sul nucleare e alle relazioni internazionali.

Le parole del numero uno degli USA. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto convinto che l’Iran finirà per negoziare, avvertendo però che in caso contrario dovrà affrontare «problemi mai visti prima». In un’intervista a un programma radiofonico conservatore, Trump ha ribadito che qualsiasi accordo dovrà impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari: «Spero raggiungano un’intesa equa e ricostruiscano il loro Paese, ma non avranno un’arma nucleare, né alcuna possibilità di averla. Non possiamo permetterlo». Il presidente ha inoltre difeso la linea dura di Washington, definendo inevitabile un’azione militare: «Non avevamo scelta.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Trump avverte l’Iran: «Senza accordo, problemi mai visti»

Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima

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