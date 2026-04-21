Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere convinto che l'Iran accetterà di avviare negoziati, affermando che in caso contrario affronterà conseguenze gravi. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due Paesi, con la possibilità di azioni unilaterali da parte americana se non si raggiunge un accordo. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente preoccupazione internazionale sulla situazione nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere fiducioso che l'Iran avvierà i negoziati, aggiungendo che altrimenti il Paese "avrà problemi seri". In collegamento telefonico con il programma radiofonico The John Fredericks Show, Trump ha detto che "beh, negozieranno, e se non lo faranno, si troveranno di fronte a problemi mai visti prima". Trump ha aggiunto che ''spero che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese, ma quando lo faranno non avranno armi nucleari. Non avranno accesso a un'arma nucleare, né alcuna possibilità di averla. E non possiamo permettere che ciò accada. Potrebbe significare la distruzione del mondo, e non lo permetteremo''.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Negoziati o avrà problemi mai visti". Così Trump minaccia l'Iran

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

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