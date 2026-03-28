Il presidente Usa all’Iran | Liberate lo Stretto di Trump Il Pentagono | 17 mila soldati in arrivo – La diretta

Il 29esimo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si è verificato un attacco di Teheran contro la base aerea americana Prince Sultan in Arabia Saudita, che ha provocato 12 feriti tra i militari americani. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio all’Iran chiedendo di liberare lo Stretto di Trump, mentre il Pentagono ha annunciato l’arrivo di 17.000 soldati.

Nel 29esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha attaccato la base aerea Usa Prince Sultan in Arabia Saudit a causando 12 feriti tra i militari americani. Israele ha preso di mira la centrale nucleare di Busheir, mentre un missile ha colpito il centro di Israele causando altri feriti. Intanto Donald Trump è tornato a minacciare di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato, colpevole di non essere intervenuta nel conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che vuole chiamar e lo Stretto di Hormuz “lo stretto di Trump” o “d’America” dopo l’intervento. E il Pentagono porta a 17 mila il numero degli effettivi in Medio Oriente, in previsione dell’invasione di terra. 🔗 Leggi su Open.online

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