Trump a picco dopo gli attacchi al Papa e alla Nato Per il 71% degli americani è squilibrato – Il sondaggio

Un recente sondaggio rivela che il 71% degli americani considera Donald Trump “squilibrato” a causa delle sue dichiarazioni critiche nei confronti del Papa e della Nato. L’ex presidente si trova in difficoltà anche per le tensioni legate alla guerra con l’Iran, che hanno intensificato le divisioni con alcuni alleati e con le istituzioni religiose. La situazione politica e le esternazioni di Trump continuano a influenzare l’opinione pubblica negli Stati Uniti.

Impantanato nella guerra all’Iran, furente con gli (ex?) alleati e pure con Papa Leone, Donald Trump naviga in pessime acque di fronte all’elettorato Usa. Lo conferma l’ultimo sondaggio condotto da Ipsos per Reuters e pubblicato oggi. Solo il 36% degli americani approva l’operato di Trump – minimo storico del suo secondo mandato su cui è precipitato dal mese scorso – mentre il 62% lo disapprova. Dopo settimane di dichiarazioni contrastanti di ora in ora e attacchi scomposti persino al Pontefice, ora però gli americani dubitano seriamente pure dell’ equilibrio, se non della salute mentale, di Trump. Il Commander-in-Chief è «equilibrato» soltanto per il 26% degli americani, non lo è per il 71%.🔗 Leggi su Open.online

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