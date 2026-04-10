Un nuovo sondaggio condotto dalla CNN mostra un calo significativo nel gradimento pubblico nei confronti di Melania Trump, che raggiunge il livello più basso mai registrato per una first lady negli ultimi anni. La distanza tra l’opinione pubblica e la figura di Melania si è ampliata nel tempo, portando alla considerazione di essere la first lady meno apprezzata dell’epoca moderna. La rilevazione evidenzia un cambiamento netto rispetto alle valutazioni precedenti.

Non è solo un calo: è una distanza che si allarga fino a diventare strutturale. Melania Trump tocca il punto più basso di sempre nei sondaggi e diventa, nei fatti, la First Lady meno amata dell’era contemporanea. A fotografare il crollo è una rilevazione CNN realizzata da SSRS (Social Science Research Solutions) a fine marzo. I numeri spiegano tutto: appena il 29% degli americani esprime un giudizio positivo, mentre il 41% la boccia. Il saldo scende così a -12, in picchiata rispetto al +3 di gennaio 2025 e lontanissimo dal +30 registrato nel 2018. Per l’analista Harry Enten si tratta di un “ minimo storico “, con numeri definiti “ assolutamente terribili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gelo degli americani su Melania Trump: il sondaggio CNN certifica il gradimento per la first lady al minimo storico

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Donald Trump al minimo storico: il gradimento crolla al 33%. A pesare la guerra in Iran e la crisi economica in UsaIl tasso di approvazione è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile.