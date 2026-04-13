Trump e Papa Leone come è nato lo scontro? Il ruolo dei vescovi americani e le critiche indirette di Prevost

Lo scontro tra il presidente e il Papa Leone è iniziato con dichiarazioni pubbliche e commenti sui rispettivi ruoli e posizioni. Trump ha espresso pubblicamente di non essere un sostenitore del Papa e di non condividere alcune sue opinioni, arrivando a mettere in discussione il rapporto tra le istituzioni religiose e lo Stato. Nel frattempo, alcuni vescovi americani hanno preso posizione, mentre critiche indirette sono state rivolte anche da un esponente della Chiesa europea.

Il presidente Donald Trump che arriva di fatto a “scomunicare” il Papa, dichiarando di non esserne un fan e di non comprenderne il pensiero fino a rigettarne l’autorità, rappresenta qualcosa di del tutto inedito. Un gesto che rompe schemi consolidati e apre uno scenario senza precedenti nei rapporti tra politica e Chiesa. Non a caso, l’arcivescovo Paul Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense e tra i primi a intervenire, si è detto «affranto per il fatto che il presidente abbia scelto parole così denigratorie nei confronti del Santo Padre». Ha poi aggiunto: «Papa Leone non è un suo rivale, né un politico. È il Vicario di Cristo, che parla a partire dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump e Papa Leone, come è nato lo scontro? Il ruolo dei vescovi americani e le critiche indirette di Prevost Leggi anche: Capo dei vescovi americani, 'da Trump parole denigratorie verso il Papa' Leggi anche: Leone XIV batte Trump nei sondaggi Usa: il Papa è più popolare dei politici americani Pope Leo XIV Meets Actor Robert De Niro at the Vatican | Historic Encounter 2025 | 4K Video | N18G