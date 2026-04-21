Truffe ora scatta l’allarme su Tari e multe

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe legate a richieste di pagamento per Tari e multe non effettivamente dovute. Diversi cittadini hanno ricevuto comunicazioni ingannevoli, con scuse e motivazioni varie, che spingono a pagamenti falsi o inesistenti. Le autorità locali, le associazioni di categoria e le forze di polizia hanno diffuso avvisi per mettere in guardia la popolazione e prevenire ulteriori truffe.

Bollette non riscosse, multe mai prese, le scuse sono le più varie. Siamo in alta stagione di truffe, gli allarmi si susseguono e comune, associazioni di categoria e polizia, mettono in guardia i cittadini. Ora gira quello sulla riscossione Tari. Chi abita nei comuni dell’Ato Toscana Sud sta ricevendo sms in cui si segnalano presunte irregolarità nella posizione Tari, invitando a contattare un numero di telefono. "È una truffa, è necessario prestare massima attenzione – fa sapere Sei Toscana - evitando di rispondere al messaggio o fornire dati e informazioni personali. Il rischio è che i malintenzionati riescano a ottenere denaro utilizzando questi strumenti".🔗 Leggi su Lanazione.it

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