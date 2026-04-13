Fiumicino allarme truffe sulla Tari

A Fiumicino si registrano segnalazioni di truffe legate al pagamento della Tari, con cittadini che ricevono chiamate sospette sulla linea telefonica. Le comunicazioni, spesso con toni urgenti, spingono le persone a compiere azioni rapide senza verificare le fonti ufficiali. La situazione ha portato le autorità a lanciare avvisi per sensibilizzare la comunità sui rischi di truffe telefoniche di questo tipo.

Fiumicino, 13 aprile 2026 – Il fenomeno corre lungo i fili della telefonia mobile e si manifesta con toni d’urgenza che non lasciano spazio a riflessioni. Molti cittadini stanno ricevendo proprio in queste ore messaggi su WhatsApp o tramite Sms che segnalano presunte morosità relative alla Tari. Il meccanismo è subdolo: il testo invita il destinatario a contattare immediatamente dei numeri telefonici specifici per “regolarizzare” la propria posizione ed evitare pesanti sanzioni. Si tratta però di una trappola architettata per prosciugare il credito telefonico o, peggio, per entrare in possesso di informazioni sensibili e dati bancari dei contribuenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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