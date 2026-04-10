Martina Franca falsi SMS sulla TARI | scatta l’allerta truffe

A Martina Franca sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa tramite SMS che riguardano la Tassa sui Rifiuti (TARI). Le comunicazioni false cercano di ingannare i cittadini, inducendoli a credere di dover effettuare pagamenti o fornire dati personali. La questione ha generato preoccupazione tra la popolazione locale, che è invitata a verificare attentamente ogni comunicazione ufficiale relativa alla tassa.

Tarantini Time Quotidiano Segnalati a Martina Franca numerosi tentativi di truffa attraverso SMS ingannevoli legati alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Diversi cittadini hanno ricevuto messaggi che invitano a contattare numeri telefonici per presunte irregolarità nella propria posizione. Tra i testi segnalati: “La sua posizione TARI risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347712 per evitare aggravamenti”. L’Ufficio Tributi del Comune ha chiarito che si tratta di comunicazioni false, non riconducibili in alcun modo agli uffici comunali. I messaggi, in alcuni casi, risultano inviati dal numero +39 351 424 7372 e sarebbero finalizzati a indurre i destinatari a chiamare numerazioni a pagamento o a fornire dati personali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, falsi SMS sulla TARI: scatta l’allerta truffe Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver... Rimini, allarme truffe Tari: arrivano SMS falsi per rubare datiDiversi residenti di Rimini hanno segnalato all’amministrazione locale l’arrivo di messaggi SMS fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali...