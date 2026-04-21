Truffa digitale | condannato il cinquantacinquenne che svuotò il conto

Un uomo di 55 anni di Torre del Greco è stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale di Ancona. La sentenza riguarda un episodio di truffa digitale, in cui ha sottratto denaro dal conto di un risparmiatore di Cupramontana. L’accusa ha contestato che si trattasse di un’operazione fraudolenta e il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato.

Un cinquantacinquenne di Torre del Greco è stato condannato a due anni di prigione dal tribunale di Ancona per aver orchestrato un sofisticato colpo digitale ai danni di un risparmiatore di Cupramontana. La sentenza, pronunciata dalla giudice Alessandra Alessandroni, chiude il caso di una truffa da 29mila euro avvenuta tramite l’uso dello spoofing, una tecnica che permette di falsificare l’identità digitale per apparire come un interlocutore attendibile. L’aggressione economica al sessantacinquenne marchigiano è stata innescata da una sequenza di eventi coordinati con precisione chirurgica. Tutto ha avuto inizio con la ricezione di un messaggio testuale che segnalava anomalie nei movimenti del conto corrente della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa digitale: condannato il cinquantacinquenne che svuotò il conto Notizie correlate Un milione di euro in hotel di lusso, OnlyFans e PlayStation: condannato il responsabile amministrativo che svuotò le casse dell’aziendaPoteva sembrare il profilo di un manager di successo, tra vacanze esclusive in Puglia, borse di Louis Vuitton e shopping sfrenato. Col finto messaggio di "Poste info" gli ripuliscono il conto corrente, condannato l'autore della truffaPer la giovane vittima la magra consolazione di veder condannato chi lo ha raggirato ma, difficilmente, potrà tornare in possesso di tutti i suoi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Finto operatore bancario svuota un conto da 29mila euro, condannato per truffa; Atti e certificazioni sanitarie false. Altra condanna per il ’re delle truffe’; Finto operatore bancario svuota il conto da una App: truffa da 29mila euro; L’amore virtuale è una vera truffa: ottiene ricariche per 9.300 euro, condannato l’impostore. Ancona - Finto operatore bancario svuota un conto da 29mila euro: condannato per truffaANCONA - Un sms che segnalava movimenti sospetti sul conto e una successiva telefonata, apparentemente proveniente dalla banca, hanno indotto un 65enne di Cupramontana (Ancona) a cadere in una truffa ... veratv.it Finto operatore bancario svuota un conto da 29mila euro, condannato per truffa- ANCONA, 20 APR - Un sms che segnala movimenti sospetti sul conto, poi la telefonata con il numero clonato della banca che compare sul display. Queste azioni hanno convinto un 65enne di Cupramontana ... msn.com Un raggiro digitale, una reazione immediata delle istituzioni e un risultato concreto. A San Donà di Piave una truffa informatica nota come “truffa della ballerina” ha colpito un cittadino, ma l’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare gr - facebook.com facebook