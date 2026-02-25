Un milione di euro in hotel di lusso OnlyFans e PlayStation | condannato il responsabile amministrativo che svuotò le casse dell’azienda

Poteva sembrare il profilo di un manager di successo, tra vacanze esclusive in Puglia, borse di Louis Vuitton e shopping sfrenato. Invece era il bilancio di un saccheggio sistematico. Un 36enne romano, responsabile amministrativo della Fibernet (azienda specializzata in infrastrutture digitali), è stato condannato in primo grado a 4 anni e 3 mesi di carcere per aver sottratto oltre un milione di euro dalle casse della società tra il 2019 e il 2022. Insieme a lui è stata condannata a 8 mesi anche la suocera, complice in una truffa legata a forniture inesistenti. L’uomo, che negli anni si era guadagnato la totale fiducia dei superiori, aveva architettato un meccanismo capillare per drenare fondi. Secondo la ricostruzione della Procura di Roma, il “tesoretto” veniva alimentato in due modi: bonifici diretti verso sei conti correnti personali e l’uso spregiudicato di due carte di credito aziendali. 🔗 Leggi su Open.online

Quasi 15mila multe e un milione di euro: l’autovelox che gonfia le casse del ComuneL’autovelox di Prevalle e Paitone ha provocato quasi 15.

Si intrufola nella camera di un hotel di lusso in zona Porta Venezia e cerca di rubare gioielli e orologi per un milione di euroUn uomo ha tentato di entrare in una camera di un hotel di alta classe a Porta Venezia, a Milano, per rubare gioielli e orologi stimati in un milione di euro.

Temi più discussi: Colpo gobbo nel Ferrarese, vinto 1 milione di euro con il 'MillionDay': è caccia al fortunato; Un milione di euro a Rapolano Terme, la maxi vincita grazie al Milion Day; Sicurezza nelle scuole, ammessi a finanziamento quattro interventi per oltre un milione di euro; Pesca, Imprudente: dalla Regione Abruzzo oltre un milione di euro per il lancio di Blue Sentynet, la rete sentinella per il futuro del mare | Regione Abruzzo.

Conti in cassa. L’eliminazione costa (almeno) 11 milioni di euroL’eliminazione ai playoff costa almeno 11 milioni di euro all’Inter. E la possibilità di guadagnarne altri. Quest’anno ne ha ... ilgiorno.it

Ampliamento asilo: un milione di euro per ospitare altri 30 bambiniIl sindaco di Este Matteo Pajola ha fatto il punto sugli investimenti in ambito scolastico. A fronte di numerosi cantieri già conclusi, l'opera più significativa riguarda il nido Arcobalena ... padovaoggi.it

Piper Rockelle era una baby influencer a 8 anni, con 12 milioni di iscritti su YouTube: il primo gennaio scorso, a 18 anni appena "scoccati", ha aperto un profilo OnlyFans e guadagnato quasi 3 milioni in 24 ore. Nel mezzo: una causa per abusi, un documentari - facebook.com facebook