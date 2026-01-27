truffa del finto carabiniere a roma 56enne incastrato dalla vittima e arrestato in flagranza di reato

In questa vicenda, un uomo di 56 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentata truffa ai danni di un'anziana, dopo essere stato smascherato mentre si spacciava per un carabiniere. L'episodio evidenzia l'importanza di mantenere attenzione e diffidare da richieste sospette, anche in situazioni apparentemente ufficiali.

Un uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata dopo un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Il soggetto, cinquantasei anni, è stato fermato dopo aver tentato di raggirare un'anziana con la tecnica del "finto incidente". L'uomo, fingendosi carabiniere, è stato smascherato dalla vittima che, con prontezza, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine e ha contribuito attivamente all'arresto.

