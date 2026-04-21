Truffa dei falsi agenti della polizia locale di Roma | convincevano gli anziani a uscire di casa
La polizia locale di Roma Capitale ha diffuso un avviso riguardante una truffa telefonica in cui falsi agenti si presentano come appartenenti alla polizia. Questi truffatori invitano gli anziani a lasciare le proprie abitazioni, sostenendo di doverli accompagnare al comando generale in via della Consolazione. La comunicazione invita i cittadini a prestare attenzione e a non farsi ingannare da questi messaggi falsi.
La polizia locale di Roma Capitale ha diffuso un avviso per raccomandare ai cittadini di fare attenzione a una truffa telefonica di falsi agenti, che invitano a uscire di casa per raggiungere il Comando generale in via della Consolazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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