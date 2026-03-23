Arezzo – Cresce l’attenzione sul fenomeno delle truffe telefoniche nel territorio comunale. A seguito di diverse segnalazioni, il Comando della Polizia Locale di Arezzo lancia un avviso alla cittadinanza, invitando tutti a mantenere alta la guardia e a seguire alcune semplici ma fondamentali precauzioni. Secondo quanto emerso, individui sconosciuti stanno contattando telefonicamente i cittadini fingendosi agenti della Polizia Locale. Con vari pretesti, tra cui presunte sanzioni amministrative, cercano di ottenere pagamenti immediati o inducono le vittime a uscire di casa con urgenza. Il Comando precisa con fermezza che la Polizia Locale non utilizza mai il telefono per notificare verbali né per richiedere pagamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Falsi agenti al telefono: la Polizia Locale avverte i cittadini di Arezzo

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