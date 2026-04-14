Sindacato Unitario dei Lavoratori Polizia Locale un corso per formare gli agenti dedicato al contrasto dei falsi documentali

A Santarcangelo si è svolto un seminario organizzato dal Sindacato Unitario dei Lavoratori Polizia Locale, con l’obiettivo di formare gli agenti sul contrasto ai falsi documentali. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori di polizia locale, che hanno approfondito le tecniche e le procedure per riconoscere e contrastare le falsificazioni documentali. La giornata si è concentrata sulle nuove sfide legate alla falsificazione di documenti ufficiali.