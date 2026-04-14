Sindacato Unitario dei Lavoratori Polizia Locale un corso per formare gli agenti dedicato al contrasto dei falsi documentali
A Santarcangelo si è svolto un seminario organizzato dal Sindacato Unitario dei Lavoratori Polizia Locale, con l’obiettivo di formare gli agenti sul contrasto ai falsi documentali. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori di polizia locale, che hanno approfondito le tecniche e le procedure per riconoscere e contrastare le falsificazioni documentali. La giornata si è concentrata sulle nuove sfide legate alla falsificazione di documenti ufficiali.
A Santarcangelo un importante seminario di formazione professionale dedicato al contrastodei falsi documentali, organizzato dal SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale). Con oltre 140 partecipanti, l'evento ha registrato il tutto esaurito, ringendo gli organizzatori a sospendere le.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Falsi agenti al telefono: la Polizia Locale avverte i cittadini di ArezzoArezzo – Cresce l’attenzione sul fenomeno delle truffe telefoniche nel territorio comunale.
Il Garante regionale dei detenuti: "Ho visitato 100 camere di sicurezza, ecco perché è importante formare la polizia locale"È in programma oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 9:30, all’Auditorium "Carlo Mattioli" di Palazzo del Governatore (Piazza Garibaldi, 19) l’avvio...