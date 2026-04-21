Un attacco di phishing ha interessato diversi utenti tramite email che sembrano notifiche ufficiali di Apple, annunciando modifiche agli account o acquisti non autorizzati. Le comunicazioni fraudolente sono state progettate per sembrare autentiche, riuscendo a superare i filtri di sicurezza. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora fornita su eventuali conseguenze o su come si sono svolti i tentativi di truffa.

Un sofisticato attacco di phishing ha colpito diversi utenti tramite comunicazioni elettroniche fraudolente che simulano notifiche ufficiali di Apple riguardo a modifiche degli account e acquisti non autorizzati. Il messaggio, ricevuto il 14 aprile, segnalava l’ordine di un iPhone per un valore di 899 dollari tramite PayPal, spingendo i destinatari a contattare un numero telefonico indicato per annullare l’operazione. La manovra criminale si è rivelata particolarmente insidiosa per la capacità di aggirare i protocolli di sicurezza standard. Gli esperti hanno rilevato come i responsabili siano riusciti a superare i sistemi SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) e DMARC (Domain-based Authentication, Reporting & Conformance), strumenti progettati proprio per bloccare lo spoofing e lo spam.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa Apple: l’inganno perfetto che supera i filtri di sicurezza

Notizie correlate

Leggi anche: Maria Rosaria Boccia a processo per truffa a Pisa. L’inganno di un falso investimento all’amico

Ti arriva un SMS da Apple Pay per un pagamento sospetto: attenzione alla nuova truffa che svuota i contiUna nuova ondata di frodi digitali sta prendendo di mira gli utenti Apple con una precisione chirurgica.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le tue foto saranno eliminate: la truffa via email che colpisce gli utenti Apple; Spazio esaurito su iCloud: attenti alla truffa della falsa Apple; iCloud, lo spazio è esaurito: attenti alla nuova truffa che svuota il conto corrente; Apple, la falsa mail che minaccia di cancellare le tue foto: come funziona davvero la truffa dell’iCloud pieno.

Email Apple falsa: la truffa che sfrutta un presunto acquisto iPhoneUna falsa email Apple segnala modifiche all’account e un acquisto iPhone: è phishing. Ecco come funziona la truffa e cosa fare. chiccheinformatiche.com

Le tue foto saranno eliminate: la truffa via email che colpisce gli utenti AppleUna truffa iCloud via email simula comunicazioni ufficiali e punta ai tuoi dati. Scopri come funziona e quali segnali riconoscere per difenderti. libero.it

Arriva un'email da Apple, ma è un tentativo di truffa x.com

Truffa sull'App Store di Apple: un'app falsa di Ledger Live ruba 9,5 milioni di dollari in criptovalute #truffaappcrypto #appfalsaLedgerLive #furtocriptovaluteAppleStore #sicurezzacriptovalute #truffaseedphrase #classactionApple #appstoretruffa #comeprotegge - facebook.com facebook