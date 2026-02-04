Un SMS che sembra arrivare da Apple Pay avvisa di un pagamento sospetto. In realtà si tratta di una trappola: i truffatori cercano di svuotare i conti degli utenti con false notifiche. Molti hanno già segnalato di aver ricevuto messaggi strani, e adesso si cercano di evitare i danni. Le autorità avvertono di fare attenzione e di non cliccare su link o fornire dati personali.

Una nuova ondata di frodi digitali sta prendendo di mira gli utenti Apple con una precisione chirurgica. Non si tratta delle solite email maldestre piene di errori grammaticali, ma di operazioni sofisticate che sfruttano la fiducia nel brand della mela e la paura di perdere il controllo del proprio denaro. Il meccanismo è semplice quanto efficace: ricevi una notifica allarmante, ti viene offerta una soluzione immediata, e nel giro di pochi minuti consegni volontariamente le chiavi del tuo conto corrente a perfetti sconosciuti. Negli ultimi mesi, diverse fonti internazionali hanno documentato questa variante evoluta del phishing, che fa leva su un elemento psicologico potente: l’urgenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ti arriva un SMS da Apple Pay per un pagamento sospetto: attenzione alla nuova truffa che svuota i conti

Approfondimenti su Apple Pay

Recentemente si diffonde una truffa tramite SMS che sembra provenire dall’ASL, con numeri 899.

Attenzione alla truffa del codice su WhatsApp: questa tecnica sfrutta la fiducia degli utenti per accedere ai loro account.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Apple Pay

Argomenti discussi: Truffe bancarie digitali: come riconoscerle e difendersi davvero; Allerta in tutta Italia: è la truffa del falso CUP, cosa fare e come difendersi; Allarme WhatsApp, non aprire questo messaggio: la truffa dell’avvocato può svuotarti il conto in pochi minuti; Non ignorare l'SMS di Fastweb: aumento in arrivo.

Arriva un SMS da Poste Italiane o dalla banca: ecco cosa succede se rispondi a questi messaggiOgni giorno, in Italia, partono circa 700 mila tentativi di truffa via web. Non ... msn.com

Apple Pay è ora disponibile! Abbina la tua carta di Banca Etica e paga con i tuoi dispositivi Apple in modo facile, veloce e sicuro. Tutte le info sul nostro sito ttps://www.bancaetica.it/prodotti/apple-pay/ - facebook.com facebook