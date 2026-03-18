Maria Rosaria Boccia a processo per truffa a Pisa L’inganno di un falso investimento all’amico

Maria Rosaria Boccia è stata chiamata a comparire davanti al tribunale di Pisa per un procedimento di truffa aggravata. Il processo sarà ripreso a fine giugno, quando sarà ascoltata in aula. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. La vicenda riguarda un presunto falso investimento rivolto a un amico.

Maria Rosaria Boccia è imputata al tribunale di Pisa per truffa aggravata. A darne notizia è il Corriere della Sera, specificando che il processo ripartirà a fine giugno con la sua audizione in aula. Boccia è finita in una citazione diretta a giudizio per una presunta truffa da 30 mila euro ai danni di un suo amico, originario di Napoli ma residente a Pisa. La promessa di un locale rinomato. La donna lo avrebbe convinto in un progetto imprenditoriale per aprire un locale a Napoli, con l’investimento di 30mila euro e la prospettiva di lauti guadagni. La cifra sarebbe stata data a Boccia tramite bonifico bancario. Però l’attività tanto sognata non è mai partita, così è scattata la denuncia. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare inesistenteÈ stata rinviata l'udienza che vede Maria Rosaria Boccia imputata con l'accusa di truffa. Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare fantasmaÈ stata rinviata l'udienza che vede Maria Rosaria Boccia imputata con l'accusa di truffa. Approfondimenti e contenuti su Maria Rosaria Boccia Temi più discussi: Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico; Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare fantasma; Nuovo processo per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei accusata di truffa; Maria Rosaria Boccia a processo per una presunta truffa da 30mila euro a un amico. Maria Rosaria Boccia a processo per truffa a PisaMaria Rosaria Boccia a processo per truffa a Pisa: l'imprenditrice accusata di un falso affare da 30mila euro a Posillipo. stylo24.it Maria Rosaria Boccia a processo a Pisa per truffa: 30mila euro per un finto locale di lusso a NapoliL'imprenditrice di Pompei, Maria Rosaria Boccia finisce davanti al giudice con la pesante accusa di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante ... cronachedellacampania.it Maria Rosaria Boccia a processo per una presunta truffa da 30mila euro https://www.napolitoday.it/cronaca/boccia-processo-truffa.html - facebook.com facebook Caso Sangiuliano, #Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico x.com