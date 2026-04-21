Truffa al Fisco da 200 milioni Indagine chiusa

La Guardia di finanza di Varese ha concluso un’indagine che ha portato alla scoperta di una frode fiscale da oltre 200 milioni di euro. Secondo le verifiche, erano stati creati crediti fiscali falsi con l’obiettivo di evitare il pagamento delle tasse. L’attività ha coinvolto diverse persone e aziende, che ora rischiano di affrontare procedimenti giudiziari. La vicenda riguarda una truffa ai danni del Fisco attraverso pratiche illecite di elusione fiscale.

Crediti fiscali falsi per evitare di pagare le tasse. È il meccanismo scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, che ha portato alla luce una frode da oltre 200 milioni. L’indagine, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, ha coinvolto undici imprenditori, residenti in diverse zone d’Italia tra cui Napoli, Milano, Roma e Caserta. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero acquistato crediti d’imposta inesistenti da società fantasma, aziende create solo sulla carta e senza una reale attività. Ma cosa significa, in concreto? I crediti d’imposta sono somme che lo Stato riconosce alle aziende – ad esempio per lavori o investimenti – e che possono essere usate per pagare meno tasse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa al Fisco da 200 milioni. Indagine chiusa Notizie correlate Indagine sulla Terra dei fuochi: maxi confisca da 200 milioni anche a LatinaLe indagini dei finanzieri hanno infatti ricondotto una parte rilevante delle ricchezze accumulate ai proventi deltraffico illecito di rifiuti nella... Chiusa l'indagine sulla truffa dei centri dentistici VisodentDopo la chiusura, a metà dello scorso anno, dei centri dentistici Visodent, che ha lasciato numerosi pazienti privi delle cure programmate, la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Truffa al Fisco da 200 milioni. Indagine chiusa; Indagine lampo per il maxi evasore da 63 milioni di euro; Burlò regista della truffa fiscale dietro al fallimento di Auxilium; Truffa e frode fiscale sull'eredità Agnelli, la Procura di Torino: Processate John Elkann. La difesa: Solo un passaggio procedurale atteso. Truffa al Fisco da 200 milioni. Indagine chiusaCrediti fiscali falsi per evitare di pagare le tasse. È il meccanismo scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, ... ilgiorno.it Tvr Xenon. . IL PUNTO DI VISTA di Ivano Messineo – “I Dottori del Fisco” 20.04.2026 In studio, il Dottore Commercialista della Messineo Consulting ci parla del blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione che impone agli enti pubblici di sos - facebook.com facebook