Indagine sulla Terra dei fuochi | maxi confisca da 200 milioni anche a Latina

Un’indagine sulla Terra dei Fuochi ha portato alla confisca di beni per un valore di 204 milioni di euro a carico dei fratelli Pellini, imprenditori di Acerra. Il patrimonio sequestrato include aziende e immobili legati al settore del recupero e smaltimento dei rifiuti. La confisca è stata eseguita dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Napoli, coinvolgendo anche l’area di Latina.

Le indagini dei finanzieri hanno infatti ricondotto una parte rilevante delle ricchezze accumulate ai proventi deltraffico illecito di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei fuochi”. Il provvedimento è l'ultimo passo di un articolato iter giudiziario iniziato nel 2017 con il sequestro preventivo del patrimonio degli imprenditori, in seguito alla loro condanna definitiva per disastro doloso continuato e dopo gli accertamenti che avevano fatto emergere una sproporzione tra i redditi dichiarato e il patrimonio posseduto. La confisca si è estesa anche ad alcune zone del Lazio e alla provincia pontina. Riguarda in particolare otto compendi... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Terra dei fuochi: confisca da oltre 200 milioni: sequestri di immobili anche a SalernoSono stati sequestrati anche a Salerno diversi immobili nell'ambito della confisca da oltre 200 milioni di euro disposta dal Tribunale di Napoli –...

Terra dei fuochi, confisca da 200 milioni per l?impero dei fratelli Pellini. Il tribunale: «Sono pericolosi»Vengono ribaditi due concetti: la perdurante pericolosità degli indagati e la sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo rispetto ai redditi...

Terra dei Fuochi, ai Fratelli Pellini confiscati 208 milioni: chi sono i Re Mida dei rifiuti. Sequestrati 224 immobili, 72 auto e 2 elicotteriIl Tribunale di Napoli (presidente Teresa Areniello) ha disposto una confisca da 205 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori nel settore del ... leggo.it

