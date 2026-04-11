Chiusa l' indagine sulla truffa dei centri dentistici Visodent

La Procura di Catania ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due persone coinvolte nella vicenda dei centri dentistici Visodent, chiusi a metà dell’anno scorso. La chiusura delle strutture ha lasciato senza cure molti pazienti che avevano prenotato trattamenti. La vicenda riguarda una presunta truffa legata alle attività di quei centri.

Dopo la chiusura, a metà dello scorso anno, dei centri dentistici Visodent, che ha lasciato numerosi pazienti privi delle cure programmate, la Procura di Catania ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Roberto Maria La Torre e Bartolo Conte. Sono indagati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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