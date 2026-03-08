Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, la Squadra Mobile di Pistoia ha arrestato un giovane di 25 anni di origini napoletane, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato catturato mentre aveva appena sottratto l’oro a un’anziana donna, in seguito a una truffa aggravata. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e il ragazzo è stato portato in questura.

Nel pomeriggio di lunedi 2 marzo, la Squadra Mobile di Pistoia ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 25 anni, di origine napoletane, con numerosi precedenti a carico, responsabile del reato di truffa aggravata ad un’anziana. Vittima della truffa sarebbe una donna di 79 anni, la quale intorno alle 15 avrebbe ricevuto una chiamata sull’utenza fissa ove un interlocutore, qualificatosi come appartenente alla Guardia di Finanza, le comunicava che l’auto intestata al marito defunto aveva provocato una rapina in una gioielleria. Per questo motivo era necessaria una perquisizione nella sua abitazione al fine di verificare che i gioielli posseduti non fossero gli stessi della rapina in questione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa l’anziana e le ruba l’oro. Subito preso

Preso mentre truffa un'anziana nella sua abitazione con 20 mila euro di monili d'oroNelle ore scorse la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Anagni ha ricevuto numerose richieste di aiuto da parte di persone anziane che...

Truffa un’anziana disabile, le ruba i gioielli e scappa: fermata 22enne a MilanoL’aveva chiamata a casa e convinta a consegnare i gioielli di famiglia, con una scusa.

Una selezione di notizie su Truffa l'anziana e le ruba l'oro Subito....

Temi più discussi: Sua figlia è in arresto: la truffa da 25mila euro a un’anziana e il dettaglio che ha incastrato il 20enne; Truffa un'anziana e le porta via gioielli e contanti per 30mila euro, arrestato dalla Mobile mentre sale in treno; Truffa ai danni di un'anziana, questa volta c'è il lieto fine; La piaga delle truffe. Raggira un’anziana e fugge con tutti i gioielli: in manette un 19enne.

Truffa l’anziana e le ruba l’oro. Subito presoNel pomeriggio di lunedi 2 marzo, la Squadra Mobile di Pistoia ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 25 anni, di origine napoletane, con numerosi precedenti a carico, responsabile del reato ... lanazione.it

Finto carabiniere truffa un'anziana: rubati i gioielli e 30mila euro riposti nel cassetto della cucina. ArrestatoROVIGO/MONSELICE (PADOVA) - Un altro truffatore e ladro di anziani è incappato nelle manette della polizia. Con un'operazione che è partita da Rovigo e si è conclusa ... ilgazzettino.it

Ha raccontato di essere stato truffato da una escort che si sarebbe finta innamorata di lui. Voleva denunciarla ma non sarebbe stato ritenuto credibile. Antonio M., l’uomo che ha accoltellato una penalista di 32 anni su un bus a Napoli, secondo quanto ha dichi facebook

«Sono a Dubai, ho un problema serio», scatta la truffa durante l'emergenza x.com