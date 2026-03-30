Nelle ultime ore è stato rinvenuto un corpo sotto la neve nelle montagne della Val di Funes, in una zona montuosa. Il corpo potrebbe appartenere allo studente cinese scomparso sulle Dolomiti diversi mesi fa. Il ritrovamento rappresenta un passo importante in un caso che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica. La procura sta verificando le identità e le circostanze del ritrovamento.

Il ritrovamento avvenuto nelle ultime ore tra le vette della Val di Funes segna un punto di svolta drammatico e solenne in una vicenda che teneva l’opinione pubblica e le autorità con il fiato sospeso da diversi mesi. La scoperta è stata del tutto fortuita, effettuata da un gruppo di escursionisti stranieri che stava percorrendo i sentieri d’alta quota della zona. Quello che inizialmente sembrava un normale lunedì di fine marzo si è trasformato nel momento dell’epilogo per una ricerca iniziata nel cuore dell’inverno, restituendo una salma che le rigide temperature e la coltre nevosa avevano custodito fino al primo disgelo primaverile. Il ritrovamento a quota duemila metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trovato corpo sotto la neve in Val di Funes: potrebbe essere lo studente cinese scomparso sulle Dolomiti

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