Trovato morto Vincenzo Iannitti il corpo in una busta di plastica e coperto da pietre

Vincenzo Iannitti, scomparso il 18 marzo scorso da Sessa Aurunca, è stato ritrovato senza vita in una zona isolata. Il suo corpo era all’interno di una busta di plastica e coperto da pietre. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze della morte. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, dove Iannitti era conosciuto.

(Adnkronos) – Trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa (il 18 marzo scorso), da Sessa Aurunca (Caserta). Il cadavere del 20enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Il corpo era chiuso in una busta di plastica e coperto da pietre. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto si legge sul sito di Chi l'ha visto?, che si era occupato della scpmparsa del giovane, per l'omicidio è stato fermato un 19enne che ha ammesso di averlo ucciso con due coltellate e di aver occultato il cadavere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: avvolto in una busta e sepolto da pietreÈ stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trovato morto ventenne scomparso nel Casertano, un sospettato portato in caserma; Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone. Vincenzo Iannitti: trovato morto il ragazzo scomparso dopo una serata con gli amici. Il corpo avvolto in una busta e coperto di pietreSi sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche del 20enne di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Vincenzo viveva a Sesso Aurunca e sognava di lavorare nella moda. Il cadavere era i ... today.it Trovato morto Vincenzo Iannitti, il corpo in una busta di plastica e coperto da pietreTrovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa (il 18 marzo scorso), da Sessa Aurunca (Caserta). Il cadavere del 20enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un'abitazione in c ... adnkronos.com L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: «Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi Cresciuti insieme» facebook Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio #caserta x.com