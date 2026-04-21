Trovato morto nel Casertano l' amico confessa di averlo ucciso

Un giovane di 19 anni, di origini romene, è stato arrestato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di aver ucciso un suo amico di 20 anni. Il corpo della vittima è stato trovato in una frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. L'indagato ha confessato di essere stato lui a causare la morte del ragazzo.

Un 19enne di origini romene è stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. Il ragazzo ha confessato di aver commesso il delitto colpendo Vincenzo con due coltellate, gettandolo dal terrazzo della sua abitazione nel cavedio della casa attigua e aver occultato il corpo con una coperta e altro materiale trovato sul posto. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno sequestrato un coltetto di 8 centimetri. Ancora ignoto il motivo del gesto....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto nel Casertano, l'amico confessa di averlo ucciso Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Ragazzo scomparso ritrovato senza vita: 19enne confessa di averlo uccisoTempo di lettura: 2 minutiNella notte odierna, in Sessa Aurunca, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all’esito di articolata attività... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto, un sospettato in caserma; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. C’è un sospettato; Trovato morto il 20enne scomparso, un sospettato in caserma; Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettato. Trovato morto nel Casertano, l'amico confessa di averlo uccisoUn 19enne di origini romene è stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinv ... ansa.it Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone» facebook ULTIM’ORA. Scomparso da un mese, trovato morto Vincenzo Iannitti: giovane del posto portato in caserma. #chilhavisto #chilhavisters x.com