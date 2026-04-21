Ragazzo scomparso ritrovato senza vita | 19enne confessa di averlo ucciso

Nella serata di oggi, a Sessa Aurunca, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni, scomparso nei giorni precedenti. Poco dopo, un giovane di 19 anni ha confessato di aver causato la morte del suo coetaneo, e ha fornito dettagli sulla dinamica dell’evento. La vittima era scomparsa qualche giorno fa, e le forze dell’ordine avevano avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte odierna, in Sessa Aurunca, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all’esito di articolata attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto del Pubblico Ministero, nei confronti di un 19enne, residente nella frazione San Castrese del Comune di Sessa Aurunca. Il predetto è gravemente indiziato – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di omicidio e occultamento di cadavere in danno di lannitti Vincenzo, 20enne del luogo, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre in data 19 marzo u.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ragazzo scomparso ritrovato senza vita: 19enne confessa di averlo ucciso Notizie correlate Scomparso da diverse ore, tragico epilogo: ritrovato senza vitaTragico epilogo per le ricerche del giovane di meno di 30 anni che risultava scomparso dal pomeriggio di martedì. Ritrovato senza vita dai sommozzatori del 115 l'82enne scomparsoPietro Pivato, di Musile di Piave, era uscito con la bicicletta per andare a raccogliere le erbe di campo lungo l'argine del Piave oggi, sabato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da Mezzago; Ragazzo di 19 anni scomparso, la trasmissione tv Chi l'ha visto?: Ritrovato morto; Anziano scomparso: il corpo senza vita ritrovato nei boschi di Baggio; Ragazzo scompare per ore, l'allarme dei familiari e la mobilitazione: ritrovato in piena notte - BresciaToday. Vincenzo Iannitti: trovato morto il ragazzo scomparso dopo una serata con gli amici. Il corpo avvolto in una busta e coperto di pietreSi sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche del 20enne di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Vincenzo viveva a Sesso Aurunca e sognava di lavorare nella moda. Il cadavere era i ... today.it Mezzago, ritrovato senza vita il ragazzo 27enne scomparso venerdìDopo giorni di ansia e speranza, la comunità di Mezzago piange la perdita del giovane di 27 anni scomparso venerdì scorso. Il corpo senza vita di Fabio Locatelli è stato rinvenuto oggi nel fiume Adda, ... monza-news.it I genitori raccontano gli ultimi istanti passati insieme al ragazzo scomparso facebook