Trovato morto 20enne scomparso nel casertano

Un giovane di 20 anni scomparso nel Casertano è stato trovato morto. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e conoscenti. Dopo alcuni giorni di ricerche, il corpo è stato rinvenuto e un amico ha confessato di aver commesso l’omicidio. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini per capire i motivi alla base del gesto.

Il corpo del giovane scomparso nel Casertano è stato ritrovato. Un amico ha confessato l’omicidio. Indagini in corso per chiarire il movente. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trovato morto 20enne scomparso nel casertano Trovato morto 20enne scomparso nel casertano Notizie correlate Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoCaserta, 21 aprile 2026 – È stato ritrovato senza vita Vincenzo Iannitti, il 20enne siciliano scomparso da Sessa Aurunca, nel Casertano. Trovato un corpo in decomposizione in una casa nel Casertano: potrebbe essere il 20enne scomparsoUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella serata di ieri in un’abitazione in corso di ristrutturazione a San Castrese ,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto, l'amico confessa l'omicidio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio. Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Nel ... ilgazzettino.it Non si dà pace il papà di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni trovato morto questa notte a Sessa Aurunca dopo essere scomparso lo scorso 18 marzo Per l'omicidio è stato fermato un amico di Vincenzo, un ragazzo di 19 anni che ha confessato di averlo uc - facebook.com facebook Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio #caserta x.com