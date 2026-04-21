Trovato in cui cavedio il cadavere del 20enne Vincenzo Iannitti Arrestato l’amico che ha confessato di averlo ucciso

Il corpo di un giovane di 20 anni è stato trovato in un cavedio. Un amico è stato arrestato dopo aver confessato di aver commesso l’omicidio. La scomparsa del ragazzo era stata comunicata il 19 marzo scorso, senza ulteriori aggiornamenti fino al ritrovamento. La vittima era scomparsa dalla città di residenza e da allora non si erano avute sue notizie.

Per settimane di Vincenzo Iannitti non c’era stata più traccia. Un’assenza improvvisa, inghiottita dal silenzio dal 19 marzo, quando il 20enne era scomparso da Sessa Aurunca (Caserta). Poi la denuncia della madre, le ricerche, le speranze alimentate giorno dopo giorno. Fino alla sera di ieri, quando quel silenzio si è trasformato in una verità drammatica. Il corpo del giovane è stato ritrovato a San Castrese, in un punto nascosto e difficile da individuare: un cavedio adiacente al terrazzo di un’abitazione in ristrutturazione. Uno spazio stretto, quasi invisibile dall’esterno, dove ciò che restava di Vincenzo era stato occultato con cura. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era chiuso in un sacco, coperto da materiali di risulta, detriti e pietre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato in cui cavedio il cadavere del 20enne Vincenzo Iannitti. Arrestato l’amico che ha confessato di averlo ucciso Notizie correlate Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: ha confessato un amico 19enneÈ stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Leggi anche: Confessa l’amico di Vincenzo Iannitti: lo ha ucciso a coltellate ed ha occultato il cadavere in un sacco di plastica Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone. Sessa Aurunca, scomparso a marzo, trovato morto il giovane Vincenzo Iannitti: un sospettato in casermaÈ stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo ... ilcrivello.it Vincenzo Iannitti ucciso dall'amico 19enne: le coltellate, il corpo lanciato dal terrazzo e nascosto in un sacco. La ricostruzioneCASERTA - La svolta dopo più di un mese. Un 19enne di origini romene è stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, con l'accusa di ... ilmessaggero.it L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: «Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi Cresciuti insieme» facebook Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen x.com