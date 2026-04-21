Confessa l'amico di Vincenzo Iannitti | lo ha ucciso a coltellate ed ha occultato il cadavere in un sacco di plastica

Un giovane di 19 anni ha confessato di aver ucciso Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato ritrovato dopo la scomparsa avvenuta il 19 marzo. Secondo quanto riferito, l’amico ha dichiarato di averlo colpito con un coltello e di aver nascosto il cadavere in un sacco di plastica. La polizia ha fermato il ragazzo e ha confermato la confessione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.