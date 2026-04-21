Trovato il cadavere del 14enne disperso in mare a Noto

È stato ritrovato il corpo senza vita di un quattordicenne di nazionalità danese, disperso in mare a Noto. Il giovane era scomparso venerdì scorso mentre si trovava in acqua con una coetanea, che è riuscita a tornare a riva sana e salva. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del siracusano. Le autorità stanno verificando le circostanze della scomparsa.

E’ stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita del 14enne danese scomparso venerdì scorso, tra le acque di Noto, nel Siracusano, mentre faceva il bagno con una coetanea riuscita a salvarsi e a tornare a riva. Entrambi era stati travolti dalle onde. Il corpo dell’adolescente era incastrato tra gli scogli davanti allo specchio d’acqua di Noto. Subito erano stati mobilitati sommozzatori, velivoli droni e unità navali, coordinati dalla Guardia costiera. Il ragazzo era in vacanza con la famiglia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trovato il cadavere del 14enne disperso in mare a Noto Something Is Wrong at The PIT Station In this Lovecraftian Thriller! - Cthulhu: The Cosmic Abyss EP1 Notizie correlate Ragazzo disperso in mare a Noto, ricerche senza sostaProseguono senza sosta le ricerche del ragazzo danese di 14 anni disperso in mare da venerdì lungo il litorale di Noto , nel Siracusano. Trovato morto Enrico Piras, disperso in mare da due mesi dopo l’affondamento del peschereccio in SardegnaIl corpo senza vita del 63enne vittima dell’affondamento del motopeschereccio "Luigino" dello scorso 11 febbraio è stato individuato al largo di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trovato cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca: indagini sulle cause della morte; Uomo scomparso e ritrovato cadavere nel fiume Panaro, indagini in corso; Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Muggia, cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziotta. Trovato il cadavere del 14enne disperso in mare a NotoE’ stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita del 14enne danese scomparso venerdì scorso, tra le acque di Noto, nel Siracusano, mentre faceva ... gazzettadelsud.it Noto, trovato il corpo del 14enne danese disperso. Era incastrato tra gli scogliEra stato inghiottito dalle onde venerdì scorso davanti a un'amica. Dopo giorni di ricerche, i vigili del fuoco lo hanno ritrovato nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia di Eloro ... rainews.it Paura per un serpente trovato in un condominio di Roma, al Nomentano: «Aiuto, è nascosto nei cespugli» - facebook.com facebook Ho trovato un misto di crudeltà e incompetenza nell'invio delle fatture delle cure mediche alle famiglie dei ragazzi feriti a Capodanno nel rogo del Constellation, a #CransMontana in #Svizzera. Gli incompetenti elvetici cosa volevano fare Sottolineare che pag x.com