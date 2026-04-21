Troppe fake news sulle cure tumorali ecco il corso della Politecnica

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono diffuse numerose false informazioni riguardo alle terapie per il trattamento dei tumori, tra cui teorie su diete alcaline, rimedi naturali come lo scorpione cubano e lo zenzero, che vengono presentate come alternative o più efficaci rispetto alle cure mediche convenzionali. Per contrastare questa disinformazione, un'istituzione accademica ha avviato un corso di formazione dedicato a fare chiarezza e diffondere dati verificati su queste tematiche.

Le diete alcaline, lo scorpione cubano, lo zenzero più efficace della chemioterapia, i cosiddetti "metodi" Di Bella e Hamer, il bicarbonato di sodio come rimedio: sono solo alcune delle fake news sul cancro, ‘bufale’ prive di fondamento scientifico e pericolose per la salute, che continuano a circolare in Rete e nei social. Le conseguenze per i pazienti possono essere molto gravi. Partendo da questi presupposti e per favorire la divulgazione di informazioni corrette in ambito oncologico, parte la nuova edizione del corso di perfezionamento universitario in "Comunicare il cancro e la salute in ottica One Health", promosso dall’ Università Politecnica delle Marche (Univpm).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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