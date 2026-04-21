Troppe fake news sulle cure tumorali ecco il corso della Politecnica

Sono diffuse numerose false informazioni riguardo alle terapie per il trattamento dei tumori, tra cui teorie su diete alcaline, rimedi naturali come lo scorpione cubano e lo zenzero, che vengono presentate come alternative o più efficaci rispetto alle cure mediche convenzionali. Per contrastare questa disinformazione, un'istituzione accademica ha avviato un corso di formazione dedicato a fare chiarezza e diffondere dati verificati su queste tematiche.

Le diete alcaline, lo scorpione cubano, lo zenzero più efficace della chemioterapia, i cosiddetti "metodi" Di Bella e Hamer, il bicarbonato di sodio come rimedio: sono solo alcune delle fake news sul cancro, ‘bufale’ prive di fondamento scientifico e pericolose per la salute, che continuano a circolare in Rete e nei social. Le conseguenze per i pazienti possono essere molto gravi. Partendo da questi presupposti e per favorire la divulgazione di informazioni corrette in ambito oncologico, parte la nuova edizione del corso di perfezionamento universitario in "Comunicare il cancro e la salute in ottica One Health", promosso dall’ Università Politecnica delle Marche (Univpm).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Troppe fake news sulle cure tumorali, ecco il corso della Politecnica Notizie correlate Fake news sul cancro, 9 pazienti su 10 esposti: all’Università Politecnica delle Marche un corso dedicatoANCONA- Oltre il 90% dei pazienti con una nuova diagnosi di cancro (93%) è esposto a fake news sui trattamenti oncologici. Fake news sul cancro: nasce il corso per difendere i pazientiUn nuovo percorso di alta formazione presso l’Università Politecnica delle Marche mira a blindare il confine tra verità scientifica e menzogne... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: 'Troppe fake news sulle cure tumorali', un corso alla Politecnica Marche; Fake news sul cancro, oncologi 'esposti 9 pazienti su 10'. Troppe fake news sulle cure tumorali, ecco il corso della PolitecnicaLe diete alcaline, lo scorpione cubano, lo zenzero più efficace della chemioterapia, i cosiddetti metodi Di Bella e Hamer, ... ilrestodelcarlino.it Tumori: più del 90% dei pazienti è esposto a fake news sulle cureA giugno iniziano le lezioni del progetto innovativo promosso dall’Università Politecnica delle Marche. Il 7 maggio scade il termine per presentare le domande ... corrierenazionale.it 'Troppe fake news sulle cure tumorali', un corso alla Politecnica Marche. "Comunicare il cancro e la salute in ottica one health", 25 i posti disponibili #ANSA x.com MEDICINA ESTETICA: QUANDO L’INFORMAZIONE FA LA DIFFERENZA Nel mondo della medicina estetica circolano troppe informazioni sbagliate. E spesso non sono innocue. Fake news, falsi miti, consigli improvvisati: tutto questo crea confusione e, in alc - facebook.com facebook