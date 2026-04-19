Fake news sul cancro | nasce il corso per difendere i pazienti

È stato avviato un corso di alta formazione presso l’Università Politecnica delle Marche, dedicato a contrastare le fake news sul cancro. Il percorso si rivolge a professionisti e operatori sanitari con l’obiettivo di chiarire le differenze tra dati scientifici e informazioni false diffuse online. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la diffusione di notizie ingannevoli che possono influenzare le scelte dei pazienti oncologici.

Un nuovo percorso di alta formazione presso l’Università Politecnica delle Marche mira a blindare il confine tra verità scientifica e menzogne digitali, proteggendo i pazienti oncologici da una marea di informazioni distorte. Le iscrizioni per questo corso specialistico in comunicazione della salute secondo l’approccio One Health si chiuderanno il 7 maggio prossimo, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di gestire la complessità dei dati sanitari in un’era dominata dai social network. Il dato che spinge verso questa necessità formativa è allarmante: quasi la totalità dei soggetti che riceve una diagnosi di cancro, precisamente il 93%, si trova a fare i conti con notizie false riguardanti le terapie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fake news sul cancro: nasce il corso per difendere i pazienti Notizie correlate Fake news sul cancro, oncologi ‘esposti 9 pazienti su 10’(Adnkronos) – Più del 90% dei pazienti (93%) con nuova diagnosi di cancro è esposto a fake news sui trattamenti oncologici. IA contro fake news: nasce l’algoritmo che giudica i giornalistiAon D’Souza ha lanciato mercoledì Objection, una startup che punta a utilizzare l’intelligenza artificiale per giudicare la veridicità delle notizie... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tumori. Il 93% dei pazienti esposto a fake news sulle cure, al via il corso di perfezionamento universitario; Quando si affronta un tumore un’informazione corretta fa la differenza; Tumori e Fake News. Dallo scorpione cubano allo zenzero: le bufale che uccidono; Cancro e fake news: il dato shock e l’errore che mette a rischio la vita. Fake news sul cancro, oncologi ‘esposti 9 pazienti su 10’(Adnkronos) - Più del 90% dei pazienti (93%) con nuova diagnosi di cancro è esposto a fake news sui trattamenti oncologici. E la maggior parte si imbatte nella ... tuobenessere.it Da dieta alcalina a scorpione cubano, il 93% dei pazienti dopo una diagnosi di tumore esposto a fake newsPiù di 9 pazienti su 10 (93%) con nuova diagnosi di cancro esposti a fake news sui trattamenti oncologici; la maggior parte si imbatte nella disinformazione - che propone terapie antitumorali non prov ... ansa.it “Notizie diffamatorie”. Paolo Zampolli smonta le fake news su di lui x.com “Notizie diffamatorie”. Paolo Zampolli smonta le fake news su di lui facebook