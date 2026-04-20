Fake news sul cancro 9 pazienti su 10 esposti | all’Università Politecnica delle Marche un corso dedicato
A Ancona si tiene un corso dedicato alle fake news sul cancro, con l’obiettivo di informare i pazienti e i professionisti sulla diffusione di informazioni false. Dai dati raccolti durante l’evento, risulta che più del 90% dei pazienti con diagnosi di tumore si imbatte in notizie ingannevoli riguardo ai trattamenti oncologici. L’iniziativa si concentra sulla consapevolezza e sulla corretta comunicazione in ambito medico.
ANCONA- Oltre il 90% dei pazienti con una nuova diagnosi di cancro (93%) è esposto a fake news sui trattamenti oncologici. Nella maggior parte dei casi la disinformazione – tra terapie non provate, miti e convinzioni errate – viene intercettata anche senza cercarla, attraverso social network.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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