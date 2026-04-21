Trionfo Schumacher Ventun anni dopo arriva il mondiale

Dopo ventuno anni, arriva il primo mondiale per Schumacher, che conferma la sua passione e determinazione nel motorsport. Mentre Mika Hakkinen si trova alle spalle nella classifica, le sue stagioni di leadership sono a rischio, con le fiamme della competizione che minacciano di cambiare gli equilibri. La stagione si presenta ricca di tensioni e sfide, con i protagonisti pronti a confrontarsi sul circuito.

Michael Schumacher il sacro fuoco ce l’ha dentro e lo regala ai suoi tifosi; Mika Hakkinen ce l’ha soltanto alle spalle, ma sono fiamme che possono mandare in fumo due stagioni di leadership personale. Brucia l’entusiasmo del popolo Ferrari che dopo 21 anni torna ad accarezzare con una strepitosa doppietta quel mondiale che pareva una maledizione, esattamente mentre brucia il motore Mercedes della McLaren numero 1 che per 13 Gp consecutivi (guarda la cabala.) non aveva avuto problemi di affidabilità, ma che si è arreso proprio quando sembrava ad un passo dallo strepitoso Schumy che si regala pure il brivido di un testa-coda a 4 giri e mezzo dalla fine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trionfo Schumacher. Ventun anni dopo arriva il mondiale GP Monaco 1997 RAI Michael Schumacher indimenticabile Ferrari Eddie Irvine Rubens Barrichello Notizie correlate Leggi anche: Impresa Italdonne: Spagna battuta, arriva la qualificazione al Mondiale dopo 32 anni Schumacher e l’esordio in Jordan: arriva il trailer di The KaiserIl primo passo verso la narrazione cinematografica dell’ascesa di Michael Schumacher è stato mostrato attraverso un trailer che punta tutto sulla...