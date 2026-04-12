Il primo passo verso la narrazione cinematografica dell’ascesa di Michael Schumacher è stato mostrato attraverso un trailer che punta tutto sulla realtà visiva. La produzione Grey Universe Ltd, guidata dal regista bulgaro Lubo Marinov, ha rilasciato le prime immagini di The Kaiser, un progetto che mira a ricostruire il debutto del pilota tedesco in Formula 1 durante il Gran Premio del Belgio del 1991 a Spa-Francorchamps con la scuderia Jordan. Le immagini caricate online hanno già attirato l’attenzione di molti appassionati, superando le 70 mila visualizzazioni dopo sole 18 ore dalla loro uscita. Il corto, della durata prevista tra i 20 e i 25 minuti, si propone come una sorta di test per valutare la fattibilità di un film più ampio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schumacher e l’esordio in Jordan: arriva il trailer di The Kaiser

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