Impresa Italdonne | Spagna battuta arriva la qualificazione al Mondiale dopo 32 anni

La Nazionale italiana di basket femminile si è qualificata al Mondiale dopo 32 anni, battendo la Spagna con il punteggio di 68-56 durante il torneo di qualificazione in Portorico. La squadra del ct Capobianco ha concluso la partita con una vittoria che permette l'accesso alla fase finale del campionato del mondo. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti.

Una felicità immensa. E non potrebbe essere altrimenti se pensate da quanti anni l’Italbasket donne mancava dalla fase finale del Mondiale: ben trentadue. Sì, trentadue. Dal 1994. Oppure, fate voi, da ben sette edizioni. Allora, in Australia, l’Italia guidata da Aldo Corno, con Caterina Pollini leader, finì undicesima. Ma ora il tabù è finito. In Germania, a Berlino, dal 4 al 13 settembre, ci saranno anche queste splendide ragazze allenate da Andrea Capobianco, sicuramente uno dei principali protagonisti di quest’impresa. Bastava una sola vittoria per centrare l’obiettivo ed è arrivata con una prova convincente: ieri, al torneo di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Impresa Italdonne: Spagna battuta, arriva la qualificazione al Mondiale dopo 32 anni Articoli correlati Leggi anche: Italdonne e il sogno Mondiale dopo 32 anni. Il ct Capobianco: "È il nostro obiettivo" Leggi anche: Italdonne: -34 da Team Usa, ma battendo la Spagna otterrà il pass per il Mondiale