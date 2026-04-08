Tra il 23 e il 27 marzo, Pietra Ligure ha accolto l’evento Bosch eMTB Athletes Camp, durante il quale i campioni del mondo hanno testato le biciclette elettriche Bosch. L’evento ha rafforzato la reputazione della Finale Outdoor Region come punto di riferimento internazionale nel settore delle mountain bike a pedalata assistita. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello e si è svolta in un contesto di natura e strade tecniche.

Tra il 23 e il 27 marzo, Pietra Ligure ha ospitato l’evento Bosch eMTB Athletes Camp, consolidando il ruolo della Finale Outdoor Region come centro di eccellenza globale per il ciclista elettrico. L’iniziativa, che giunge ora alla sua terza edizione consecutiva, ha la partecipazione di figure apicali del mountain biking mondiale. Il territorio è stato scelto nuovamente da Bosch, colosso tedesco specializzato in sistemi per biciclette a pedalata assistita e partner strategico della zona, per organizzare un programma intensivo dedicato ai propri ambassador e atleti. La scelta di questa località non è casuale: la regione si è trasformata in un polo d’attrazione per i grandi marchi del settore bike e outdoor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - e-MTB: i campioni del mondo scelgono Pietra Ligure per il test Bosch

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