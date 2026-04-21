Ieri sera a Madrid si è svolta la cerimonia dei Laureus World Sports Awards, un evento che ha visto la partecipazione di alcuni dei principali protagonisti dello sport internazionale. La serata ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, con atleti di diverse discipline premiati per i loro risultati e le loro performance. La premiazione ha rappresentato un momento di celebrazione e riconoscimento per le carriere di numerosi sportivi.

La premiazione ieri. I più grandi nomi dello sport si sono riuniti a Madrid per i Laureus World Sports Awards, una serata seguita da milioni di appassionati in tutto il mondo. Tra i protagonisti, il tennis con Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, rispettivamente premiati come migliori atleta dell’anno, mentre il Paris Saint-Germain ha conquistato il titolo di Squadra dell’Anno dopo una stagione dominante. Alcaraz, numero uno del mondo a fine 2025, è stato incoronato Laureus World Sportsman of the Year dopo i trionfi al Roland Garros e agli US Open. “È un onore incredibile vincere questo premio. rappresenta un riconoscimento tra i più grandi atleti del mondo”, ha dichiarato.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Trionfo delle stelle ai Laureus: Alcaraz e Sabalenka guidano la notte di Madrid

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