A Trieste, un progetto di espansione edilizia nell’area del Parco della Sissa, sotto via Bonomea, mette a rischio 41 alberi secolari. La presenza di questi alberi rappresenta un elemento importante per la comunità locale, ma le opere previste potrebbero compromettere l’equilibrio del verde presente nell’area. La questione sta suscitando attenzione tra residenti e associazioni ambientaliste.

Il progetto di espansione edilizia nell’area del Parco della Sissa, situato sotto via Bonomea a Trieste, minaccia l’integrità di un patrimonio botanico fondamentale per la comunità scolastica. L’intervento prevede l’abbattimento di 98 alberi su un totale di oltre cento esemplari presenti nel verde, colpendo in particolare 41 piante classificate come di pregio, tra cui spiccano querce con un’età superiore ai settant’anni. Impatto ambientale e divergenze sulle misure di compensazione. La trasformazione dell’area non si limiterà alla rimozione della vegetazione, ma comporterà anche lo scavo dell’intero declivio per far posto alla nuova struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, l’edilizia minaccia il verde: 41 alberi secolari a rischio

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