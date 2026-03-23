Il Parco Mediceo | ingresso gratuito nel weekend tra alberi secolari e il Gigante dell' Appennino

Dalle violette nel sottobosco alle querce centenarie, fino al colosso di Giambologna: 155 ettari di storia medicea alle porte di Firenze tornano accessibili ogni venerdì, sabato e domenica. Nessun biglietto da pagare. Con l'arrivo della primavera torna ad aprire le sue porte al grande pubblico il Parco Mediceo di Pratolino, uno dei luoghi più affascinanti e meno affollati nei dintorni di Firenze. Dal primo aprile e fino al primo novembre, il parco sarà visitabile gratuitamente ogni venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi. Un'occasione da non perdere per scoprire — o riscoprire — un angolo di Toscana che custodisce secoli di storia, arte e natura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Approfondimenti e contenuti su Parco Mediceo

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Riapre il par o di Pratolino! Parco Mediceo di Pratolino facebook

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