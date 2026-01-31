tagliati gli alberi secolari erano malati e pericolosi ma scoppia la protesta

Questa mattina, gli operai hanno abbattuto alcuni pini secolari tra via del Secco e via Mantova a Lido di Camaiore. I residenti della zona non sono d’accordo e protestano contro il taglio degli alberi, che secondo le autorità erano malati e pericolosi. La decisione ha acceso un acceso dibattito tra chi difende la natura e chi sottolinea la sicurezza pubblica.

Lido di Camaiore (Lucca), 31 gennaio 2026 – Sono stati tagliati alcuni pini secolari tra via del Secco e via Mantova a Lido di Camaiore e gli abitanti della zona sollevano una forte protesta. «Erano pericolosi», assicura però il sindaco Marcello Pierucci in tutta risposta. I pini erano su una proprietà privata. Ieri, dopo le numerose telefonate in Comune dei residenti della zona, è stato eseguito un sopralluogo da parte della Polizia municipale. «E’ uno scempio – gridano gli abitanti – ci hanno detto che li taglieranno tutti: sono oltre una decina. La pinetina sappiamo essere privata, ma come è possibile che questo taglio completo sia stato autorizzato dal Comune?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Lucca, nei prossimi giorni, saranno abbattuti nove alberi pericolanti o gravemente malati, tra cui tre platani affetti da cancro colorato.

