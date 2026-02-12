Getta per sbaglio 20 lingotti d’oro nella spazzatura | i carabinieri aiutano un uomo a recuperare la scatola in una discarica

Un uomo nel Salento ha accidentalmente gettato via 20 lingotti d’oro, stimati tra i 120 e i 130 mila euro. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno aiutato a recuperare la scatola nascosta in una discarica di Porto Cesareo. L’uomo, di 57 anni, si è accorto troppo tardi di aver smaltito il prezioso carico e ora si cerca di recuperarlo prima che venga portato via definitivamente.

Nel Salento un uomo ha buttato per errore 20 lingotti d'oro. La storia arriva da Torre Lapillo, una frazione di Porto Cesareo, dove il 57enne ha gettato una scatola che conteneva i lingotti, per un valore complessivo stimato tra i 120 e i 130 mila euro. Come riporta Sky Tg24, l'uomo, originario della provincia di Brindisi, aveva accumulato il tesoretto acquistando regolarmente i lingotti e custodendoli nel contenitore. Negli scorsi giorni il protagonista della storia ha fatto pulizia in casa, accatastando la cassetta tra gli oggetti da smaltire e gettando poi i rifiuti in un cestino non lontano da casa.

