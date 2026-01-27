Recuperati computer e tablet rubati nelle scuole toscane | denunciato 65enne refurtiva per 500.000 euro sequestrata dai Carabinieri

I Carabinieri di Monsummano Terme hanno recuperato oltre 450 dispositivi elettronici, tra computer e tablet, rubati in scuole delle province di Firenze e Pistoia. L’intervento ha portato al sequestro di refurtiva per circa 500.000 euro e all’arresto di un uomo di 65 anni coinvolto nel furto. Un intervento che evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare il patrimonio scolastico.

I carabinieri della stazione di Monsummano Terme hanno recuperato 250 computer e 200 tablet sottratti da istituti scolastici delle province di Firenze e Pistoia. Il materiale informatico è stato rinvenuto all’interno di un immobile situato a Campi Bisenzio. Il valore complessivo della refurtiva scolastica ammonta a 500.000 euro. Un uomo di 65 anni residente a Campi Bisenzio è stato denunciato in stato di libertà dalla Procura di Pistoia. Il recupero delle apparecchiature consentirà di avviare le procedure per la restituzione agli istituti danneggiati e di ripristinare l’efficienza dell’attività didattica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

