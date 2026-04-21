Trieste butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti | recuperati dai carabinieri

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste, un uomo ha accidentalmente gettato via 7.000 euro in banconote, successivamente recuperate dai carabinieri. La somma, smarrita tra i rifiuti, è stata rinvenuta e recuperata dagli agenti durante un intervento. L’uomo si è rivolto alle forze dell’ordine per segnalare la perdita e avviare le operazioni di recupero. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento della somma, che era stata smarrita in modo accidentale.

(LaPresse) Settemila euro in banconote finiti per sbaglio tra i rifiuti. E’ successo a Trieste dove nei giorni scorsi un residente, titolare di alcuni esercizi pubblici della città, si è presentato alla stazione dei carabinieri di via dell’Istria denunciando lo smarrimento del denaro, accidentalmente gettato nell’immondizia. La somma rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali, frutto di tanto lavoro e sacrifici quotidiani. I carabinieri si sono quindi attivati immediatamente, coordinandosi con il servizio di raccolta rifiuti della città. A distanza di un paio di giorni, al termine delle operazioni di ricerca, il denaro è stato rinvenuto tra la spazzatura, fortunatamente ancora integro, e restituito al legittimo proprietario.🔗 Leggi su Lapresse.it

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