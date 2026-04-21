Trieste butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti | recuperati dai carabinieri

A Trieste, un uomo ha accidentalmente gettato via 7.000 euro in banconote, successivamente recuperate dai carabinieri. La somma, smarrita tra i rifiuti, è stata rinvenuta e recuperata dagli agenti durante un intervento. L’uomo si è rivolto alle forze dell’ordine per segnalare la perdita e avviare le operazioni di recupero. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento della somma, che era stata smarrita in modo accidentale.

(LaPresse) Settemila euro in banconote finiti per sbaglio tra i rifiuti. E’ successo a Trieste dove nei giorni scorsi un residente, titolare di alcuni esercizi pubblici della città, si è presentato alla stazione dei carabinieri di via dell’Istria denunciando lo smarrimento del denaro, accidentalmente gettato nell’immondizia. La somma rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali, frutto di tanto lavoro e sacrifici quotidiani. I carabinieri si sono quindi attivati immediatamente, coordinandosi con il servizio di raccolta rifiuti della città. A distanza di un paio di giorni, al termine delle operazioni di ricerca, il denaro è stato rinvenuto tra la spazzatura, fortunatamente ancora integro, e restituito al legittimo proprietario.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri Notizie correlate Trieste, getta per errore 7mila euro nella spazzatura: recuperati dai carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto involontario che costa caro Una disattenzione rischia di trasformarsi in una perdita pesantissima: 7. Leggi anche: Butta i rifiuti dei suoi negozi, non trova più 7mila euro. La denuncia ai carabinieri: come hanno ritrovato i soldi – Il video Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Massa, 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste, un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovane; Un'ottima Trieste si inchina alla seconda della classe: nel finale la spunta Brescia. Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri(LaPresse) Settemila euro in banconote finiti per sbaglio tra i rifiuti. E' successo a Trieste dove nei giorni scorsi un residente, titolare di alcuni ... lapresse.it Butta 7mila euro nella spazzatura e chiede aiuto ai carabinieri: trovati (intatti) dopo due giorniButta per sbaglio l'incasso del lavoro nella spazzatura. Non una cifra di poco conto, ma ben 7mila euro. Quando se ne rende conto è troppo tardi, così decide di ... leggo.it Si tinge di azzurro la piscina del Centro Federale “Bruno Bianchi” di Trieste: fino al 29 aprile ospiterà la nazionale femminile di pallanuoto aprendo il nuovo corso del Setterosa, guidato dal neo commissario tecnico Maurizio Mirarchi. facebook 30 anni di Trieste Spring Run sono traguardo storico per manifestazione entrata ormai nel cuore non solo dei triestini. #RegioneFVG mette in campo investimenti tra i più alti d'Italia in termini assoluti per promuovere la pratica sportiva tinyurl.com/3235 x.com