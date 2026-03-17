150 a Trieste | il blocco contro il Corridoio Imec

Martedì 17 marzo 2026, circa 150 cittadini si sono raccolti a Trieste per manifestare contro il progetto del Corridoio Imec. La manifestazione si è svolta nel tardo pomeriggio, con i partecipanti che si sono radunati in città per esprimere il loro dissenso. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

Il tardo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026 ha circa 150 cittadini radunarsi a Trieste per manifestare contro il Corridoio Imec. La protesta si è svolta in Piazza della Borsa, con al centro i lavori presso il Generali Convention center. I presenti hanno espresso preoccupazione per le connessioni internazionali del progetto infrastrutturale. I rappresentanti del comitato hanno preso la parola alternandosi sui banchi improvvisati, portando all’attenzione pubblica i legami tra l’iniziativa e lo stato di Israele. Il fulcro della contestazione ruota attorno alla denuncia dei presunti eccidi in Palestina, collegando direttamente la questione locale a dinamiche geopolitiche più ampie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 150 a Trieste: il blocco contro il Corridoio Imec Articoli correlati Trieste ospita il Forum Imec, ma la guerra "blocca" i protagonisti del Medio OrienteIl 17 marzo Trieste ospiterà il forum del Corridoio Imec, la cosiddetta Via del cotone che mette assieme il Medio Oriente, l'India e l'Unione Europea... Imec, da Trieste gli Usa spingono sull’acceleratoreTRIESTE — Gli Stati Uniti vedono nel Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec) un’opportunità geopolitica ed economica per le imprese... Una raccolta di contenuti su Corridoio Imec Argomenti discussi: Tajani a Trieste per il Trentennale del Segretariato InCE e per il Forum IMEC. Imec, nuove rotte da Trieste. L’accelerazione necessaria secondo TajaniTRIESTE – La chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresaglia iraniana per la guerra scatenata sul proprio territorio da Israele e Stati Uniti, non ha soltanto profondamente modificato i mercati interna ... formiche.net Su Trieste non molliamo: il ministero accelera sul porto come sbocco europeo del corridoio ImecDagli Esteri chiarimenti sui rispettivi ruoli (e concorrenza) di Trieste e Marsiglia nel corridoio Imec, oltre che su chi favorire nell'ingresso nell'Ue tra Ucraina e Paesi balcanici ... triesteprima.it