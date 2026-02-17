Imprenditore immobiliare di Pomezia non presenta dichiarazione dei redditi sequestrati beni per 400mila euro

Un imprenditore di Pomezia, attivo nel settore immobiliare, non ha consegnato la dichiarazione dei redditi, portando al sequestro di beni per 400mila euro. La Guardia di Finanza ha individuato immobili e conti bancari riconducibili all’imprenditore, che ora rischia sanzioni più severe. La sua assenza di documentazione fiscale ha sollevato sospetti sulle sue operazioni finanziarie.

Non presentava la dichiarazione dei redditi. Un imprenditore di Pomezia operante nel settore immobiliare. Per questo motivo i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore di Pomezia operante nel settore immobiliare, indagato per omessa dichiarazione dei redditi. L'attività investigativa, sviluppata attraverso l'analisi di atti notarili, flussi finanziari e riscontri bancari, ha consentito di ricostruire il reale volume d'affari dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi.